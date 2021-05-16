知名影星「達叔」吳孟達2月時因肝癌病逝，讓外界都相當惋惜與不捨，19歲兒子吳韋侖也因為要幫爸爸處理後事，難得在鏡頭前曝光，不過卻因為在出殯當天，他在媒體面前露出微笑，卻引發網路霸凌，但雖然他遭到網友謾罵，但因為高顏值仍讓他因此爆紅。

近來大陸論壇出現很多以吳韋侖為名起的帳號，例如「吳韋侖女友」、「吳韋侖老婆」等，不少人因為看到他外型俊俏，因此認不住示愛，「我不會喜歡別人的，一直喜歡吳韋侖不會變」。

大陸女網友瘋迷吳韋侖。(圖／翻攝自東網)

吳韋侖和吳孟達。(圖／翻攝自微博)

其實，吳韋侖當時現身處理爸爸後事時，雖然戴著口罩，但仍可看出他帥氣外表，據悉，他對幕前感興趣，但自認能力不足，就算曾被公司相中，也沒有正式簽約做藝人。

吳孟達生前結過結過2次婚，共生下4女1兒，而他在彌留之際，親友都在身邊陪伴，吳韋侖多次被拍到神情哀傷，直到出殯那天，才終於在媒體前露出那段日子以來的第一個微笑，向記者打招呼，吳韋侖也透露了吳孟達臨終前的遺願：「好好照顧媽媽」，他也表示過去和吳孟達相處的時間其實不少，因為吳孟達再忙都會抽空陪伴家人。

(中時新聞網)