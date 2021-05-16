台灣今天一口氣再度新增206例本土個案，其中48例感染源不明，究竟現在有多少醫護被感染？且聯合醫院還傳出不少院區都有收到確診者，導致有醫護被匡例，其中包含忠孝院區，對此指揮中心不願證實，並強調，不會針對特定醫院來公布。

聯合醫院傳出不少院區都有收到確診者，導致有醫護被匡例，其中包含忠孝院區？此外，外界也關心，目前有多少醫護被感染？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，和平醫院之外的不只有聯醫，特別是一開始沒有問出活動史的，後來又出現相關症狀，照顧過他的急診或是醫護人員，按照疫情調查方式，目前沒有匡列的醫護。

羅一鈞強調，現在醫護都已經有接種一劑ＡＺ疫苗，對於自身保護力是有效的，因此「我們不會對特別醫院來公布」，且目前雙北醫院都有警覺，發布醫療措施，是希望醫院可以放心執行讓入院篩檢。

陳時中表示，現在醫院都有入院篩檢，可以即時發現個案，另外也會要求醫院一定要把個人防護做到位，這是最確實的情況，因為病毒多變，個人責任很重要。

(中時 )