2021年的籃球名人堂愈來愈熱鬧了，美媒ESPN搶先爆料大前鋒克里斯韋伯(Chris Webber)、「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)、「大班」華勒斯(Ben Wallace)都入選了今年的名人堂。韋伯是3人之中唯一沒拿到總冠軍的，他15年在NBA仍是威名顯赫，特別是千禧年前後在國王隊的表現最為人所津津樂道。

韋伯是1993年選秀狀元，被魔術選到之後立即交易給金州勇士，並以17.5分、9.1籃板、55%投籃命中率摘下新人王。接著勇士又把她賣到華盛頓子彈隊(巫師)，他在這幾年成功擠進明星賽，成為真正的球星。

1998年，韋伯再被賣到國王隊。國王一度是有名的萬年爛隊，很長時間看不見希望。韋伯加盟的首季就與「白巧克力」傑森威廉斯(Jason Williams)聯手，幫國王拉到暌違15年的5成勝率，韋伯效力的6年期間每年都闖進季後賽。國王的陣容算是相當豪華，有神射手史托亞克維奇(Peja Stojakovic)、選秀榜眼畢比(Mike Bibby, 用傑森威廉斯交換)、狄瓦茲(Vlade Divac)等人。

這支國王隊走得最遠的一次是2002年與洛杉磯湖人在西區決賽大戰7場，那年的湖人後來在總冠軍賽橫掃籃網，他們遇到最強大的敵人就是國王。主將歐尼爾(Shaquille O'Neal)7戰場均30.3分、13.6籃板，布萊恩(Kobe Bryant)場均27.1分，但是韋伯繳出24.3分、10.9籃板、6.3助攻、51%命中率相抗衡，他每場都砍20分以上，助攻也比歐布加起來還多。若不是神射手史托亞克維奇受傷，湖人恐怕難逃一劫。

多年後歐尼爾仍對韋伯的勇猛印象深刻，他曾在節目上評論鄧肯(Tim Duncan)是因為有好隊友才會那麼強，如果把韋伯放到馬刺就更恐怖了。

(中時新聞網)