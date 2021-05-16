本土疫情大爆發，雙北防疫警戒升至第3級，台北市八大行業從15日上午8時起全面暫停營業到6月8日。就有北市酒店小姐哀嚎，一天至少1萬元的收入沒了，只能縮衣節食吃老本苦撐；不然就是改當「外送」，外出參加飯局，或是真的兼差當外送員或找其他打工，不然沒辦法過日子。

台北市長柯文哲14日宣布，自15日起，台北市公有場所，八大類行業、電子遊戲業、網咖等場所，同步發布停業通知。據《三立新聞網》報導，一名北市酒店小姐表示，以她自己來說，1天至少損失1萬左右收入，原本是花錢如流水的人，如今也只能想辦法縮衣節食過日子。此外，公司也會推薦小姐參加飯局，「外出」陪客人吃飯喝酒，度過酒店停業困難。

而桃園一名酒店大班則說，旗下有30幾個小姐，未來這段日子肯定很難過。她透露，去年酒店雖一度停業，但還有KTV可以「兼差」，熟客私下會聯絡，還可以帶著小姐以鐘點計費，勉強「度小月」，今年卻連KTV都關門，不知道該如何是好。

酒店小姐安安（化名）說，自己有2個小孩要養，存款也不多，政府突然宣布停業，也沒有相關配套，實在很無奈。另名酒店小姐彎彎（化名）則說，聽聞有同事已經趕緊研究找外送員，或找其他打工。雖然收入沒這麼高，也要考慮趕緊找其他工作，不然沒辦法過日子。

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(中時新聞網)