中央流行疫情指揮中心今公布全國確診案例，基隆迄今已有4例，其中包括案1217是一名年約50歲婦人、案1365為一名老先生曾到過萬華、案1639為0至4歲幼兒，是1365密切接觸者、案1554為本市某國立高中生，發病前曾到過2家桌遊店，感染源仍調查中。

基隆市政府下午臨時舉行記者會，公布今天新增2例個案訊息，第一例1639是1365的外孫女，1365是名阿公，5月初時曾到過萬華消費，母親節從北部到基隆與家人聚餐，返家後確診，其家人第一時間被匡列居家隔離，沒有其他接觸者，目前僅有外孫女採檢後為陽性，其他人為陰性。

市長林右昌表示，另一案1554則是基隆市某國立男高中生，昨天下午身體不適，採檢後陽性，目前衛生局正在展開疫調，現階段查出高中生曾在發病前幾天到過本市2家桌遊店，因空間屬密閉式，店家也有提供飲料，高中生一同前去遊玩友人可能都沒有戴上口罩，目前已匡列66人，包括其家人、同學、老師、朋友等，進行居家隔離。

林右昌說，高中生到過的2家桌遊店皆已全面消毒，而基隆總計有6家桌遊店，業者已自行休業。

林右昌指出，疫情升溫，網路、社群媒體上有很多假訊息、錯誤訊息不斷散播，日前甚至出現個人資料和病例號碼，非常不道德，這樣的行為已嚴重觸法，市府將搜集相關資料，交由警察單位徹查，並予以重罰，呼籲民眾不要以身試法。

(中時 )