新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心16日再公布206例本土確診，其中，新北市97例、台北市89例，針對傳出北市某實驗教育機構有學生確診，北市副市長蔡炳坤說，這是在實驗教育機構，同班學生衛生局也進行疫調處理，「如果該校區再有1個確診，整個學校就要停課」。

北市府增設4個快篩站，其中1個站點就位在北市老松國小旁的剝皮寮，而許多老松國小的家長擔憂，擔心孩子周一上課恐染疫。對此，蔡炳坤表示，目前啟動老松國小6大安心防疫措施。

蔡炳坤說，雖然剝皮寮設置篩檢站在旁邊，但也啟動老松國小6大安心防疫措施，學生上下動線統一由桂林路校門進出，避免跟篩檢站衝突，並出動教官、志工協助學生上下課動線，但課後輔導、社團與補校等目前停課。

蔡炳坤指出，學生上下學動線會每天定期噴消，尤其化學兵會每天進行噴消，警察局協助所有篩檢站的現場人流、秩序維護、禁止飲食，避免引響到學校，交通局會每天協助交通管制，都已經做了相關防疫措施。

蔡炳坤強調，目前有一個確診學生，是在實驗教育機構，目前該班停課並做消毒，同班學生也進行疫調跟處理，而按照標準，若該校區再有1個確診，整個學校就要停課。

(中時 )