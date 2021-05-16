雙北進入三級警戒狀態，新北市長侯友宜16由經濟發展局長何怡明陪同，前往位於新北市周邊知名便利超商，了解防疫作為，侯友宜說，新北市府13日已邀集業者協商落實營業場所實聯制，取消內用、一律外帶，感謝四大超商、六大賣場和各大百貨業者的事先規畫，才能在新北進入三級防疫警戒標準後，立即落實更高規格的防疫措施，成為台灣首先落實實聯制地區。

侯友宜表示，因應疫情升溫，需全面擴大管制，唯有超前部署才能防堵疫情繼續擴大。感謝各超商業者以搬離椅子或覆蓋桌面等方式，配合取消內用區。期盼在這非常時期，能共同防止疫情擴散。

何怡明表示，因超商的人流速度很快，在門市人員通常僅有2人的情況下，要落實實聯制的困難度很高，5月13日開會時，各超商代表也紛紛表示難以執行，但在經發局持續追蹤進度下，四大超商只用了短短兩天就完成了新北市2200餘家門市的實聯制，實屬不易，也提醒民眾務必配合超商的實聯制，且須全程戴口罩，不可在店內飲食，以降低風險。

經發局15日當晚派出同仁至新北各地的165家超商進行抽查，其中有7家尚未落實此2項措施，但均在通報總公司後1小時內即完成改善。倘違反公告且拒絕改善，將依傳染病防治法第70條規定處3000元以上1萬5000元以下的罰鍰，並命其停業至5月28日止，仍請各界配合。

(中時 )