因應雙北進入防疫第三級，兆豐銀宣布將採取七大措施，其中兆豐銀總行大樓已拒絕外來訪客上樓，另目前異地辦公人次已達300人，且兆豐金旗下的兆豐票券董事會將用視訊召開，兆豐證券也安排分公司聯防，必要時跨公司接單。

兆豐銀行所提出的七大措施包括：1、各營業單位已建置同區及跨區的備援機制，除加強防疫清潔並實施數位實聯制；2、總處核心單位及核心業務已提早於5月6日啟動異地辦公，董總也即刻開始分棟大樓異地辦公，目前異地辦公人數約300人，其他單位已規劃妥分A.B組辦公的機制，俟機?動分組在家上班；3、確保ATM提領及資訊系統正常使用、密切監控網路交易；4、總處的大樓禁止訪客上樓。各分行及總行各單位也減少外訪客戶及來行洽談的訪客；5、取消餐聚及各類大小大型活動；6、取消教室上課的訓練課程，避免群聚；7、必要會議一律採視訊會議。 兆豐金控指出，上週五就已完成全體同仁居家辦公訓練，為預防措施，星期六已開通全員遠端作業帳號，徹底完成在家實地演練，另外兆豐銀行海外據點多、海外疫情更加嚴重、早就執行分組或居家上班，亦為公股銀行最早將國內外防疫不同階段的分級SOP早已建置妥，包括封城狀態的演練都已完成，同時亦為最早開始執行異地辦公的公股行庫，針對國內外防疫不同階段的分級SOP早已建置完畢。

(工商 )