比漾廣場提高防疫 縮短營業時間 16:272021/05/16 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比漾廣場提高防疫 縮短營業時間。(圖/業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區比漾廣場，繼14日起全館實聯制後，15日起因應雙北防疫升級為第三級警戒，旗下喜樂時代影城、康樂美健康世界、施舒雅美容、karada連鎖整體沙龍、四步書房，及接駁車等設施，至5月28日前都暫停營業開放。而明（17日）起至5月28日止，商場也縮短營業時間從11:30至20:30，提早打烊共同抗疫。 疫情爆發 京站明起縮短營業時間 比漾廣場防疫再升級 喜樂時代影城暫停營業 (中時 ) #比漾廣場 #縮短營業時間 #5月 #28日 #30 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏匯廣場比照國慶大典 獨步全台設置智慧防疫門 03:192021/05/16 生活 京站雙北3店下周一起為期兩週縮時營業 15:452021/05/16 生活 國門級防疫 新莊宏匯廣場增設智慧防疫門防疫 14:022021/05/16 寶島 Global Mall防疫措施升級 全台七店調整營業時間 13:592021/05/16 生活 SOGO提高防疫規格 餐廳落實用餐實名制 03:182021/05/16 生活 靜宜大學17日起實施遠距教學 提醒師生自主防疫 10:462021/05/16 生活 減少通勤感染風險 行政院宣布雙北公務員擴大彈性上班時間 15:172021/05/16 生活 車站商場Global Mall率先自周一起調整營業時間提前打烊 12:132021/05/16 財經 國壽新竹以上業務員即日不進職場 改線上服務 13:342021/05/16 財經 雙北公務員彈性上班時間7點半至10點 15:302021/05/16 生活 宜縣視聽業者偷營業 開罰15000元 04:102021/05/16 地方新聞 生活熱門新聞 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 - 生活 台中增1本土 確診者連6天吃永和豆漿 感染源不明 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。