新北市永和區比漾廣場，繼14日起全館實聯制後，15日起因應雙北防疫升級為第三級警戒，旗下喜樂時代影城、康樂美健康世界、施舒雅美容、karada連鎖整體沙龍、四步書房，及接駁車等設施，至5月28日前都暫停營業開放。而明（17日）起至5月28日止，商場也縮短營業時間從11:30至20:30，提早打烊共同抗疫。

(中時 )