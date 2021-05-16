全台新冠肺炎最新疫情來的快又急，處於社會前線執勤的基層員警缺乏疫苗施打，不少人憂心受感染，台南市警局正研擬降低酒駕取締勤務次數，減少警員曝露在危險環境。

全台疫情升溫，有不少公務員仍需在高度感染危機當中工作，其中警察的酒駕勤務，員警必須拿著酒測器面對民眾吹氣，等於曝露在高度危險環境當中，儘管目前執勤警員配有護目鏡與口罩，仍有基層員警感到不安。

台南市4000多名員警中，已自行付費施打AZ疫苗的僅49人，很多警員申請施打疫苗還得排隊等到1個月以後，基層警員最不安的工作項目就屬酒測勤務。

台南市交通大隊表示，警政署並未宣布暫停酒測取締，鑒於防疫固然重要，不取締等於變相鼓勵酒駕，台南市警局取締酒駕維持目前強度，研擬規畫減少酒駕取締次數。

台南市警局長方仰寧表示，台南市每個月配合警政署兩次署頒酒駕臨檢勤務，市警局頒2次臨檢，各警分局自辦4次臨檢，署頒、局頒勤務仍維持，各警分局自辦4次酒駕取締，可授權各警分局長自行決定，適度調整維護基層員警安全。

有警員得知消息，認為降低酒駕取締次數比較合理，若全部取消等於鼓勵民眾喝酒開車，反可能造成酒駕事故增多。

(中時 )