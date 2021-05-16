國中教育會考16日結束，考生開心地步出考場。因新冠肺炎本土疫情升溫，台北市長柯文哲宣布，雙北國三高三17日全面停課。（鄧博仁攝）

國中教育會考16日結束，考生開心地步出考場。因新冠肺炎本土疫情升溫，台北市長柯文哲宣布，雙北國三高三17日全面停課。（鄧博仁攝）

國中會考16日落幕，華興中學校長曾騰瀧分析，今年數學考題算是中間偏易、英文則是中間偏難，其他科目則算中間，有些題目比較靈活，落點分數會比前年高一點，跟去年差不多，曾騰瀧預測，受少子化衝擊，今年只要15分就能上公立學校。

曾騰瀧初估今年落點，前4志願分數會稍有提高，要上建中建議要到34.6分、北一女34.4分，而今年也因為恢復英聽後，成績也會稍微拉高一些，師大附中的部分，無論男女大約是33.6分、成功高中約31.6分、中山女中則為31.4分，松山高中則為30.8分。

曾騰瀧推估，要上大同高中則約29.8分、政大附中為29.6分，至於社區型高中，就要看學生就讀的意願，或是新北學生有多少到台北，都會影響分數，像是中崙高中約28.8分、麗山28.6分、大直高中和板橋高中則為27.8分。

曾騰瀧說，明倫高中今年23.8分就有機會，景美女中則為22.8分，而受到少子化影響，今年15分就有機會上公立高中，新北公立高中的部分，大約7至8分去登記就會有機會上。

高職的部分，曾騰瀧說，大安高工熱門的科系電機科為26.8分；大安高工資訊科、電子科約25.4分；松山工農熱門科系約17分，其餘科系大約15分就能錄取、士林高商則17分就可錄取；曾騰瀧預估，今年約9分就可以上公立高職。

曾騰瀧分析，今年題目有些較靈活，尤其素養、表格分析題多，對中後段考生不利，會讓各校成績拉開。

曾騰瀧也特別提醒考生，填志願要留意，今年基北區可以填30個志願，前5志願是同樣志願分數，都是36分，所以前5志願，一定要填2個夢幻的學校，1個落點學校和2個保險的學校，這樣比較有機會。

曾騰瀧說，很多家長只看落點，例如看到孩子只能上成功高中，就沒有往前填，但建議可以第一填建中、第二填附中、第三才填成功高中，最後再填2個保險的學校，也不影響分發結果。

(中時 )