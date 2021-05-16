警政署署長陳家欽16日下午2時專程赴桃園市政府警察局慰勉員警執行防疫工作及掃蕩暴力犯罪組織的辛勞，並頒發慰勞獎勵金。因應疫情嚴峻，為免感染源流竄，指示同仁要加強臨檢暫停營業埸所次數，不容許轉明為暗或轉移陣地。對於疫調工作要以偵辦重大刑案的方式做好，並加強查察假訊息，賡續強化打擊黑道幫派力道，以穩定社會治安、安定民心。

桃園市警察局自今年元月起至5月16日止，已協助辦理疫情調查48件，鑒於桃醫事件結束，近期又發生華航機組人員、諾富特飯店員工、宜蘭遊樂場所、新北獅子會及臺北市萬華地區等群聚感染事件，桃警疫調工作更加繁重辛苦。另因應本市自5月15日起施行準三級防疫措施，及配合中央疫情指揮中心公告休閒娛樂場所應關閉，桃警自15日中午起全員執行八大行業、電子遊戲業等稽查及勸導暫停營業，截至15日24時止，稽查897家，已停業895家，其2家停業後又暗中經營，將以違反傳染病防治法報請市政府衛生局重罰。另在掃黑除暴方面，桃警不受疫情影響，近期也不斷交出漂亮成續單，分別陸續檢肅四海幫、天道盟、竹聯幫、黑人家族等組織性犯罪，有效壓制黑道氣焰。

署長陳家欽非常肯定桃警團隊的努力及辛勞，也特別重申打擊黑道幫派等組織犯罪為警察長期重點工作，不會因疫情影響而停頓，要求除以組織犯罪防制條例移送究辦外，還要持續針對犯罪組織溯源刨根，斷其賴以維生金流，以展現維護治安的決心，給市民安居樂業的居住環境。最後署長也再叮嚀，除應全力協助相關單位做好疫情調查及落實居家檢疫對象的追蹤關懷，也要員警做好自身防護措施。

警察局長陳國進同時表示，疫情期間治安工作不受疫情影響，在本年4至5月間啟動一波掃蕩黑幫專案行動，計檢肅治平目標3案，拘提33名幫眾到案，均依組織犯罪防制條例及相關刑事法律移送地方檢察署嚴予究辦。另「華航與諾富特事件」協助完成疫調17案、近日群聚感染事件及不明感染源之本土疫調也協助完成14案，桃警團隊將持續以積極、迅速、精準原則，協助做好疫調及居家檢疫關懷工作，同時協助主管機關稽查娛樂休閒場所停業及加強臨檢，防範業者暗中營業，形成防疫破口。

(中時 )