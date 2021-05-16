防疫警戒升級，金管會對股市警戒亦升級。金管會表示，從防疫升高到二級警戒時，就已要求證交所及櫃買中心嚴密監控台股相關指標，17日亦會一早就待命，若台股出現非理性下跌，相關指標綜合考量，必要時就會啟動緊急會議，隨時可祭出穩定台股方案。

不過，證期局副局長郭佳君16日表示，即便上周台股盤中有重挫逾千點，但交易量仍大，有投資人進場承接，上周回檔僅是因疫情的「短期投資人心理波動」，即很快就恢復理性，尚不需金管會出手。

郭佳君再次呼籲投資人要靜下心，從基本面去分析台股、在風險可承受下決定投資標的，而台灣首季經濟成長率逾8％，首季已有95％上市櫃公司公布營收與獲利，合併營收成長逾18％，稅前獲利成長160％，現金殖利率達2.54％，都代表基本面仍穩健，同時即便防疫升級，上市櫃公司仍是維持營運，尚未受到影響。

金管會將密切關注台股是否出現非理性下跌，郭佳君強調，不單單只下看指數，仍要看交易量、持續時間等多項指標綜合考量，金管會亦訂用啟動相關措施的SOP(標準作業流程)，隨時可以視訊會議方式決定相關緊急因應措施。

而金管會近年有啟動過請上市櫃公司多對外說明營運狀況、鼓勵公司執行庫藏股、鼓勵投資人定期定額進場投資、鼓勵金融機構執行庫藏股及進場投資績優股、放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍、要求自營商造市、一定條件下限制平盤下放空、限制盤中借券賣出量等。

郭佳君表示，上周台股融資維持率仍在合理範圍，目前仍會持續關注相關指標。

(工商 )