2020東京帕拉林匹克運動會將於今年8月24日開幕，今天進入倒數100天，中華隊目前已經有程銘志、田曉雯兩位選手確定取得桌球參賽門票，積極備戰中，接下來還有多項運動種類有望取得資格，中華民國殘障體育運動總會期勉選手們不斷追求突破的鬥志，必定會在賽場上展現佳績。

除了桌球項目有兩位選手取得參賽資格，羽球選手方振宇也正在西班牙參加國際賽爭取帕運資格，還有多位即將出征尋求帕運門票的選手，分別是鐵人三項的簡子祥將前往英國及法國參賽，柔道選手李凱琳、張少豪將前往亞塞拜然，跆拳道選手陳健強將前往約旦，桌球選手盧碧春、林姿妤、蘇晉賢出發斯洛維尼亞、健力選手林亞璇飛往杜拜，中華代表團所有人員名單預計6月底出爐。

本屆東京帕拉林匹克運動會將舉行22種運動競賽，其中羽球及跆拳道是新增種類，上屆2016年里約帕運，中華代表團榮獲1銀1銅，桌球選手程銘志、林晏弘在TT4-5團體賽奪銀，健力選手林資惠於女子79公斤級摘銅。

帕拉林匹克運動會起源於1948年，當時比賽主要目的，是讓第二次世界大戰中脊髓損傷的軍人復健治療，隨著大會每年舉行，1952年發展成為國際大會，而帕拉林匹克運動會正式英文名稱（Paralympic Games）是由Parallel和Olympic結合在一起的詞。

(中時 )