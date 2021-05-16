金門后浦城區今天上午發生住宅火警，濃煙四竄嚇壞周遭住家，縣消防局出動5車28人趕往灌救，火勢在20分鐘內即獲得控制，所幸未造成人員傷亡，起火原因由火調科進一步鑑定處理。

這起火警發生在上午10時15分許，現場在金城鎮中興路67巷口，只見濃煙不停竄出，景況十分嚇人。縣消防局救災救護指揮中心在10時18分據報，陸續出動水箱車4輛、水庫車1輛和消防及義消人員共28人趕往搶救。

在第一大隊長陳國瑋、副大隊長戴紹恩的分頭指揮下，小隊長李錫安帶領打火兄弟深入2樓起火房間，迅速找到起火點，10時33分控制火勢，10時36分撲滅。

住宅內4人在火起時即順利脫離現場，但因起火房間是木造隔板，部分空間還做為儲藏使用，後來仍持續清除內部雜物並射水降溫，殘火至11時14分完全撲滅。至於是否因電線走火引起，仍由火調科鑑定處理中。

王世祿局長肯定消防及義消人協力搶救，火勢很快控制撲滅，未延燒到鄰近住宅，也提醒鄉親注意用火安全，最好安裝住宅用火災警報器，同時住家內部隔間、地板、天花板，也應使用不燃或耐燃材料，讓住家安全獲得更多保障。

(中時 )