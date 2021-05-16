國民黨台北市議員游淑慧因日前批評華航諾富特防疫策略，遭到民進黨側翼和網軍的攻擊，對此，同黨議員羅智強跳出來替游淑慧抱不平，痛批1450如果有這麼閒的時間獵巫，怎不去問是誰因錯誤決策，導致今日疫情大爆發的發生。

羅智強今（16日）在臉書發文表示，游淑慧被1450瘋狂圍剿，只因為她批評了政府諾富特的決策而批評的論點差不多就是防疫期間，羅怒轟，批評陳時中的人就是十惡不赦的罪人？

這兩天爆增的病例數怎麼來的？不正是因為台北市柯文哲市長斷然擴大篩檢，掀開疫情嚴峻的牌、把之前已感染的潛藏病例一一確診找出來。

對於1450的獵巫，羅智強表示，這麼有閒去獵巫游淑慧，怎不去問問是誰把華航機師的檢疫期改成「3天」？今天的疫情擴大源難道不正是這個錯誤決策造成的嗎？不管是建議縮為3天的民進黨立委范雲，還是做出決定縮為3天的衛福部長陳時中，不管這2人要把球踢給誰，隨他們踢來踢去，但無論如何讓防疫產生破口的，都不是游淑慧吧。

羅智強直言，1450圍剿游淑慧，真是好棒棒的朝廷大隊，國民黨當然支持防疫，但監督是在野者的天職，提出批判，也是為了讓台灣防疫更好，錯的政策若不能批評，那實行帝制最快。

大批網友也在其po文底下留言表示，「陳時中自欺欺人很有可能把Taiwan can help玩成 Taiwan need help，游淑慧加油」、「不分是非黒白的護航更加加強監督的決心，加油」、「國民黨優秀戰將，羅委員游議員加油」。

(中時新聞網)