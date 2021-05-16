國內16日新增206例本土案例，新北97例、台北89例，其中58例分布在萬華；萬華區當地聯合、中興2間醫院醫護人員抱怨，附近餐廳因疫情歇業，他們已好幾天吃超商微波食品，甚至有業者直接取消醫院訂單；有人因此PO文徵求可外送店家，沒想到許多店家相當熱情地貼出菜單，表示願意外送，也有民眾說能幫忙送餐，一連串留言見證台灣人互助的溫暖。

1名網友在臉書「我是萬華人」發文表示，目前萬華區聯合醫院、中興醫院因收治病患與篩檢讓醫護忙翻，附近餐飲店家因疫情大多關門歇業，導致醫護人員買不到便當，他因此PO文詢問是否有店家仍有營業、願意幫忙；他說發文當下正值中午，院方需要50個便當與瓶裝水，晚上應該也會需要，希望網友們在留言處幫忙整理店家。

有人因此PO文徵求可外送店家，沒想到許多店家相當熱情地貼出菜單，表示願意外送，也有民眾說能幫忙送餐，一連串留言見證台灣人互助的溫暖。（圖／翻攝自臉書「我是萬華人」）

不少醫護人員也在文章留言表示，「和平院區也需要送餐，急診室的人員吃便利商店好多天了」、「我們都被排擠不送和平，之前Uber還取消訂單」、「我已經連吃好多天便利商店了，吃到想吐」。

有人因此PO文徵求可外送店家，沒想到許多店家相當熱情地貼出菜單，表示願意外送，也有民眾說能幫忙送餐，一連串留言見證台灣人互助的溫暖。（圖／翻攝自臉書「我是萬華人」）

所幸文章發出沒多久，當地仁德里長許淑惠馬上提供可送便當的業者，後來2間醫院各50個便當需求皆已解決；許多餐飲業者也紛紛在文章留言處表示願意外送，貼出菜單照片，也有民眾說願意送食物過去，一整串留言力挺醫護相當感人，「我們店雖然開在大同區，但我們住萬華，中興、和平 我們都願意送」、「剛剛自己送10個過去了」、「讚！自己萬華自己救！不是萬華我們也幫著救」。

(中時新聞網)