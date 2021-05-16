全台疫情大爆發，單日本土感染個案已達3位數字，雙北進入三級警戒，娛樂場所暫停營業外，不少節目、戲劇電影劇組也因此停工，而在台北的香港女星余思霆，就奉命到萬華區茶藝街採訪，吐露看到現場狀況的心情。

據《東網》報導，余思霆已在台灣逗留多個月，原定於暑假回香港，無奈台灣疫情突然大爆發，讓她返港日期可能有變數，而15日她就收到公司通知，和攝影團隊前往萬華茶藝街，為當晚播出的節目進行直擊。

余思霆直擊萬華茶藝街，稱現場人流稀疏。（圖／翻攝自東網）

邵珮詩來台拍綜藝節目，暫時停工。（圖／翻攝自邵珮詩IG）

余思霆透露前往疫區當下並沒有很擔心，但到現場看到人流稀疏，便感覺有點恐怖，「氣氛好安靜，所以我們用最快的速度拍完就立刻走了。」被問到是否有加強防疫？余思霆表示自己本來就很注重防疫，「拍攝前後都會噴消毒酒精，全程口罩不離身。」

而另一位港星邵珮詩近期也來台灣拍綜藝節目，她則表示已被通知停拍，「短短3天就變成這樣了」，並說許多場地不借拍攝，工作人員也都變成居家工作，看到民眾開始瘋搶防疫物資，自己的物資還算充足，邵珮詩稱自己會盡量留在家，做運動跟研發甜品打發時間。

(中時新聞網)