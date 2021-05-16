近日國內疫情嚴峻，雙北正式進入第三級警戒，呼籲人民非必要減少外出；中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增207例COVID-19確定病例，分別為206例本土及1例境外移入，再創確診新高。女星郭書瑤（瑤瑤）謹記防疫政策，乖乖待在家當宅女，曬出一張裸背辣照，讓一群網友看得血脈賁張！

郭書瑤16日在社群平台PO出跟朋友的對話，「就這樣躺著一起抗疫情」、「在家耍廢貢獻很大」更在貼文上表示「沒事待在家賴床，是防疫的表現。」她謝謝在外面辛苦工作的防疫人員，感念自己只要待在家就能為防疫盡一分心力，喊話網友們：「阻斷傳播鍊，我們一起加油，待在家跟床約會。」

另一張照片，郭書瑤直接放送自己賴床的香豔照，只見她趴在床上，臉上脂粉未施，白嫩的肌膚透出好氣色，上半身疑似一絲不掛，大膽露出無瑕美背和上臂，給予超多想像空間，許多網友都快看瘋，忍不住留言大呼：「哪裡可以應徵去當床」、「逼逼～太性感了」、「可以翻身一下嗎」、「裸睡真的很棒」、「吼 沒穿」等。

今天公布的確診者中，和萬華茶藝館相關的新增14例，萬華活動史相關新增19例，宜蘭遊藝館1例、某社團相關2例，基本疫調還在進行中。總計台北茶藝館相關有105例確診，萬華活動史相關44例，某社團相關5例，宜蘭遊藝場群聚3，南部進香團1例，其餘48例調查中。

(中時新聞網)