疫情持續嚴峻，今（16日）起新增206例本土個案，對此，各家星級飯店紛紛祭優惠和推出外送及便當服務，受疫情衝擊，部分星級飯店餐廳昨（15日）晚已先暫停營業。台北凱撒、凱達大飯店今日起館內餐廳皆停止營業，台北凱撒表示，目前外帶便當仍在規畫中；凱達說明，因受疫情影響、今晚起停止美食外送服務。

板橋凱撒大飯店住宿房客早餐以room service形式提供餐盒享用，今起32樓健身房及戶外泳池暫不開放使用，並配合全國防疫因應措施，昨晚間起，朋派、家宴中各餐廳暫不提供服務，卡拉拉餐廳目前則是休業中，目前餐廳已訂席被退8、9成。

大倉久和大飯店配合第三級警戒，住宿維持正常，依台北市政府公告飯店內健身房、三溫暖、游泳池自即日起關閉暫停使用至5月28日，館內各餐廳採用餐實聯制，包廂維持5人以下、梅花座的形式，座位保持1.5公尺社交距離。

台北老爺酒店因應嚴峻疫情，於5月16日至28日Le Café除每日營業時段不調整，其他更動為每日早餐改為半自助餐式套餐，而每日午餐、下午茶、晚餐僅接受單點。餐廳座位皆已採梅花座、最多1桌5人，明宮粵菜廳與中山日本料理廳的全菜單品項，除生魚片及生食類外，都提供外帶服務。

此外，飯店冷凍即食包夯，台北老爺酒店集結Le Café咖啡廳及明宮廳的2大主廚，即日起推出一系列中西合璧的冷凍即食料理，簡單覆熱即可在家享用；飯店表示，外帶便當的業績約成長2成，從昨天到現在，預訂電話及網路訂單都持續進來，預估業績將再往上成長。

天成飯店集團「干貝金華火腿燉雞盅禮盒」冷凍熟食真空包銷量穩定成長中。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團「銅板點心任你選」以外帶餐車形式販售。（天成飯店集團提供）

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