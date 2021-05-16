本土群聚感染狀況惡化，指揮中心16日再公布206例本土確診，其中，新北市97例、台北市89例，中央授權各縣市政府公布染疫足跡，但台北市長柯文哲表示，現在沒辦法疫調，公布足跡不切實際，必須透過確診者方式，自主性反推精確防堵疫情擴散。

柯文哲表示，昨天增加180例，今天暴增206例，這是沒辦法做疫調，因此有新的做法，不能要求零確診，只能要求被感染的案例不會再去傳染其他人，重申「A的N次方概念」，必須讓A小於1才能使疫情穩定下來。

柯文哲指出，現在策略採凡是在這段時間被檢查來是陽性的民眾，需要自己想想看，從發病前三天到被隔離為止，有接觸哪些人，並主動打電話告知接觸者自主健康管理，一有狀況立即快篩，如此才能防堵再感染其他人。

柯文哲強調，以前是零確診時代的疫調，現在已經不切實際，不能再以過去追求0確診的戰術，必續改以確診者方式倒推方式，才能做精確防堵。

(中時 )