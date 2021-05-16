疫苗配送不足 亞東醫院取消17日自費疫苗接種 16:152021/05/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖與新聞事件無關、本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎雙北疫情急遽升溫，亞東醫院因 COVID-19疫苗配送數量有限，除暫緩5月17日起現場掛號和暫緩5月31日後公費疫苗預約外，17日當天已預約接種也因疫苗數量不足取消。 亞東醫院表示，配合指揮中心公告，即日起暫停民眾預約自費COVID-19疫苗，民眾預約5月17日施打COVID-疫苗，因疫苗配送數量不足，當日接種取消，民眾可於周一至周五上午8時至下午5時撥打電話（8966-9000）進行改掛，或至醫院官網取消掛號。 本土疫情擴大 柳營奇美5／17防疫措施再升級 疫情重災區 萬華分局員警168人完成疫苗施打 (中時 ) #COVID #10 #疫苗 #亞東醫院 #5月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 完成疫苗接種者 沃爾瑪、好市多 允撤罩 04:102021/05/16 全球財經 疫情升溫 彰化疫苗結存餘2900劑16日起暫停預約門診接種 11:412021/05/16 生活 桃園衛生所 擴大疫苗接種診次 04:102021/05/16 地方新聞 家鄉疫情爆發 台商決定打疫苗 04:102021/05/16 產業財經 微風率先宣布 全額補助員工施打疫苗 15:482021/05/16 生活 自費疫苗停止預約 陳時中：留給公費接種 04:102021/05/16 焦點要聞 統促黨為民請願盼輸入大陸疫苗 張安樂已注射第一劑 14:542021/05/16 政治 最美周芷若終於打疫苗了 網疑「有病能打？」周海媚親揭真相 09:432021/05/16 娛樂 疫苗接種率不到1％ 華郵：台灣民眾瘋狂囤積衛生紙 08:522021/05/16 國際 南投縣調整AZ疫苗施打順序 醫事人員列最優先 20:052021/05/16 生活 亞東醫院執行降載 部分門診合併看診 16:122021/05/16 生活 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 輔大進修部1學生確診 校方回應了 - 生活 彰化確診再增9例3群聚都和萬華有關 北彰1班級已停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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