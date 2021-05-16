新冠肺炎雙北疫情急遽升溫，亞東醫院因 COVID-19疫苗配送數量有限，除暫緩5月17日起現場掛號和暫緩5月31日後公費疫苗預約外，17日當天已預約接種也因疫苗數量不足取消。

亞東醫院表示，配合指揮中心公告，即日起暫停民眾預約自費COVID-19疫苗，民眾預約5月17日施打COVID-疫苗，因疫苗配送數量不足，當日接種取消，民眾可於周一至周五上午8時至下午5時撥打電話（8966-9000）進行改掛，或至醫院官網取消掛號。

(中時 )