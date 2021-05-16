移民署官員15日親赴藥局宣導，藥師若見到失聯移工身體不適，可勸導趕快去篩檢站，不會因身分而遭查處。（圖：移民署提供）

台北市聯合醫院和平院區收治2名急診病患確診新冠肺炎，而市長柯文哲14日也在記者會上呼籲外籍移工，來檢查和就醫會有「特赦令」，不會被遣返回國。根據一份網路民調顯示，絕大多數網友認為柯文哲做法十分恰當。

柯文哲14日在記者會上表示，4月15日以後去過茶藝館的人，或曾經前往萬華區診所、醫院看診，或有症狀的萬華民眾，都去做篩檢、就醫；他更呼籲5萬名沒有身分證的外籍移工篩檢、就醫，並發布「特赦令」，強調移工不會因為這樣就被遣送回國。

網路媒體《NOWnews》以「憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為5月14日至17日，截至16日下午4點，結果顯示，參與投票的網友中，有98.1%認為恰當，僅有1.9%認為不恰當。

認為柯文哲做法恰當的網友表示，「找出這些隱藏在檯面下的隱憂也是抗疫的重要一環」、「做正確的事就不會錯」、「緊急時刻就該有緊急做法」、「非常時期非常處理」、「非常時期，沒有對不對，只有適不適合，支持市長」。

覺得柯文哲的做法不洽當的網友則認為，「這樣非法移工只會越來越多」、「警察跟公權力是假的嗎？、「如果都要用妥協的 那訂定的法律意義到底在哪裡？」、「特赦是市長說了算喔！什麼時候改的我怎麼不知道耶」、「要徹底杜絕非法移工滯留問題，不只造成防疫破口，更造成社會治安問題，嚴重影響社會秩序混亂」。

(中時新聞網)