新冠肺炎疫情在全球持續發燒，連台灣都淪陷，已連兩日爆破百確診數，民眾人心惶惶，格外擔憂自身及親友的健康狀況，馬來西亞知名網紅拿督賽(CharlesTee)，近日坦言自己也中鏢了，他拍片紀錄發病過程，難掩低落吐露身體非常疼痛，連呼吸都成問題，「好像有一個東西頂著喉頭，一直頂著就是讓你很難呼吸」。

網紅拿督賽平時多是跟陸籍女友Mona一起拍攝逗趣影片，人氣相當高，但近期可以發現他深受新冠肺炎影響，公開了沉重消息，拿督賽認了自己中鏢，先是在家自我檢測呈現陽性，之後前往診所再驗，驗證了新冠確診的事實，但他表示自己的行程除了拍片跟開會，幾乎不出門，不知為何染疫，坦言「整個心態崩潰掉了」，他的確診過程是本月4日一起床就感到頭暈，第一時間以為是食物中毒，可是沒有拉肚子、嘔吐的情況，因此他就先在家休息。

他這一暈暈了3天，期間服用普拿疼稍有好轉，但並未完全解決問題，到了第4天拿督賽開始發燒，才往新冠肺炎的方向思考，之後女友在家幫他初步做了檢測，快篩顯示他是陽性，他才趕忙到診所進行正式檢測，確認自己染上新冠肺炎。

而因為當地疫情也相當嚴重，當局表示病床數不足，因此告知拿督賽他可能不會被安排入院治療，因此他能做的只有待在家隔離，而身體上最大的變化，就是不能像過去一樣，一口氣說一串很長的話，會有些喘，且全身爆痛，痛到睡不著，就算睡著了也會痛醒，，「感覺你的肉是被人家擠成一塊，全部擠在我背後的中間」，直呼非常痛，拿督賽也透露自己目前的狀況，沒嗅覺但仍保有味覺，並且已經退燒。

馬來西亞網紅拿督賽認了確診。

(中時新聞網)