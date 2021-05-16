彰化縣衛生局公布彰化確診者足跡。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局公布彰化確診者足跡。（彰化縣衛生局提供）

彰化新增確診9例，分屬3個家庭群聚。（彰化縣衛生局提供）

彰化新增確診9例，分屬3個家庭群聚。（彰化縣衛生局提供）

彰化新增確診9例，分屬3個家庭群聚。（彰化縣衛生局提供）

彰化新增確診9例，分屬3個家庭群聚。（彰化縣衛生局提供）

彰化確診今天在爆增9例，加上昨天確診6例，已經累計15人，分屬3家庭群聚，除了葡萄家族在檢出2例，還有幫其刮痧業者傳播出去2例，另外萬華家族回彰化岳父母家聚餐，再傳播5例，最棘手是其中有1名有北彰的在學學生，班級和接觸多達60人，目前該班已全面停課。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，昨天確診的葡萄家族一家6口都確診，次子住台中算台中個案，住附近鄉鎮的女兒確診後，今天也檢出女婿確診，其他家人採檢大致是陰性，但尚未完全檢驗出爐。此外，大兒子也有一個接觸者，台北、彰化兩地跑，早上已經確診，相關疫調還在進行，目前葡萄家族再新增2人確診。

刮痧工作者是和友人搭車到台中市大樓接受職業教育訓練，時間蠻長，已經和台中市衛生局密切聯繫，進行疫調。同車司機帶口罩沒事，後座是朋友的先生染疫，先生回去後也傳給他的太太，這條傳播源新增2例。

另外，就是8日台北萬華家族，全家4口來北彰岳父岳母家，提前母親節聚餐，結果住北彰大姨子的小孩和岳父、岳母也都確診，他們聚餐完，又去岳母的姊夫家泡茶，岳母的姊夫和表姊都確診，萬華家族4口算是台北案例，彰化接觸者新增5例。

葉彥伯表示，目前有25個以上場所，300個接觸者在進行採檢，確診的接觸者採檢要優先、動作要快，無法確認接觸者，才會用公布足跡的方式來提醒民眾，先後順序和重要性不一樣，最重要是採檢，無法確認的足跡已經公布了，公布的足跡是統整在一起。呼籲有去過這些場所，14天內出現症狀，身體不舒服，不侷限在呼吸道症狀，應該去就醫採檢，要說接觸史和旅遊史，並通報衛生局，方便早期相關防疫處置。

至於傳說，葡萄家族父母4月就發病，葉彥伯指出，檢測CT值11.65，病毒量很高，發病不會超過5天，謠傳4月就病發並不合理。

彰化一口氣又確診9例，縣民最擔心疫情還在可控範圍嗎？葉彥伯表示，要採檢300多例，目前一半已經出來了，其餘還在等待結果，如果都沒有症狀，表示已經追到病毒了，但如果還再確診，就表示還要再匡列一次。

這次公布足跡多達10的點，民眾要篩檢可能激增，葉彥伯表示，彰化有4個檢驗室，可以檢驗400人次，目前的檢驗量能夠，並提醒看足跡也要看接觸的時間。

(中時 )