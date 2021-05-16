台中市大里大峰路下午3點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客自撞上中央分隔島路樹，警消緊急救援。（記者爆料網提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里大峰路下午3點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客自撞上中央分隔島路樹，警消緊急救援。（記者爆料網提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里大峰路下午3點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客自撞上中央分隔島路樹，整個車輛變型，乘客受困，警消用器械將駕駛和乘客救出後，兩人皆已無生命徵象，緊急送醫搶救仍不治，事故原因仍待警方調查釐清。

該車禍發生下午3點左右，43歲吳姓男子載著林姓友人，沿大里區大峰路外側車道往霧峰方向行駛，不知何故失控撞安全島的路樹，因撞擊力道相當大，自小客立即嚴重變形，待將受困兩人救出時，已無生徵象，經送亞大醫院搶救仍不治，駕駛是否有酒駕，待抽血檢驗釐清。

(中時 )