轎車攔腰折半卡路樹 大里驚悚車禍2人命危 16:232021/05/16 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市大里大峰路下午3點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客自撞上中央分隔島路樹，警消緊急救援。（記者爆料網提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大里大峰路下午3點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客自撞上中央分隔島路樹，警消緊急救援。（記者爆料網提供／馮惠宜台中傳真） 台中市大里大峰路下午3點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客自撞上中央分隔島路樹，警消緊急救援。（記者爆料網提供／馮惠宜台中傳真） 台中市大里大峰路下午3點左右發生死亡車禍，一輛白色自小客自撞上中央分隔島路樹，整個車輛變型，乘客受困，警消用器械將駕駛和乘客救出後，兩人皆已無生命徵象，緊急送醫搶救仍不治，事故原因仍待警方調查釐清。 該車禍發生下午3點左右，43歲吳姓男子載著林姓友人，沿大里區大峰路外側車道往霧峰方向行駛，不知何故失控撞安全島的路樹，因撞擊力道相當大，自小客立即嚴重變形，待將受困兩人救出時，已無生徵象，經送亞大醫院搶救仍不治，駕駛是否有酒駕，待抽血檢驗釐清。 金馬澎湖祭限台令 高雄喊禁足雙北 陳屍拉庫拉庫溪畔多日 台灣黑熊死因出爐 (中時 ) #大里 #自小客 #兩人 #無生命徵象 #乘客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 生意掉7成 愛四路夜市17日起自主性停業 19:332021/05/16 生活 台中增1本土 確診者連6天吃永和豆漿 感染源不明 15:132021/05/16 生活 8旬老翁騎車百公里迷失苗14線山區 頭份警助返家 19:062021/05/16 社會 大陸抽砂船翻覆 海巡馳援救起5人 04:102021/05/16 焦點要聞 包偉銘上阿里山 56年來頭一遭 04:102021/05/16 娛樂新聞 簡廷芮當媽辣度也升級 上衣薄到露黑Bra 事業線被看光 17:492021/05/16 娛樂 台中齒輪小廠手握電動車升級秘密 鴻海、和碩都關注 11:202021/05/16 財經 警搞錯車牌花10年平反 女攤販再向警局求償60萬遭駁 19:112021/05/16 社會 李愛綺防疫健身房停業50萬飛了 04:102021/05/16 娛樂新聞 娃娃機零錢大盜 男子犯10起娃娃機兌幣機竊案 19:222021/05/16 社會 百年解密 牯嶺街小劇場大實驗 16:352021/05/16 寶島 社會熱門新聞 高雄大賣場凌晨2點人山人海 男驚呼：我只是想買吐司！ - 社會 獨》快乾枯了還排廢水汙染 旱溪豐原段驚變牛奶河 - 社會 夫妻搭北捷未戴好口罩 遭路人勸阻竟嗆：我下車等妳 - 社會 台北酒店妹哀嚎「1天少1萬」 吃老本或轉當「外送」求生存 - 社會 網傳印度新冠變種病毒「滿地鳥屍」 真相曝光驚覺比疫情更嚴重 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。