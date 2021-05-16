國中會考結束，台南地區的明星學校台南一中、台南女中，因免試招生名額與去年一樣，補教老師張簡永祥預估，今年南一中的錄取分數大約總分98分，會考4A1B，總積點28點（不含作文）；台南女中錄取分數大約總分98分，會考4A1B，總積點27點（不含作文）。

張簡永祥分析，今年台南區國中會考報考人數只有1萬5668人，比去年減少減少486人；但因南一中招生名額不含外加602人、南女605人，與去年一樣，因此錄取分數也接近。

張簡永祥說，由於考生的多元分數幾乎都可以拿滿分，因此錄取關鍵取決於會考成績。至於台南區的錄取順序是先比5科總分（30分），同分再比總積點（35點加作文1點），若同積點再進行單科比序。

張簡永祥說，根據去年最後的錄取結果，南一中會考4A1B，總分98分，同分比序是總積點28點且作文5級分且國文A＋＋；亦即28.8點的學生沒有全錄取，還要單科比序到國文A＋＋。

至於南女會考要4A1B，總分98分，同分比序是總積點27點且作文4級分且國文A＋＋；亦即27.6點的學生，沒有全錄取，還要單科比序到國文A＋＋。

張簡永祥強調，鑑於國中會考是標準化測驗，每年各科等級比率大約維持一樣，因此今年預估南一中錄取分數大約總分98分，會考4A1B，總積點28點（不含作文）；南女錄取分數大約總分98分，會考4A1B，總積點27點（不含作文）。

(中時 )