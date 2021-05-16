中國首次火星探測任務天問一號探測器著陸火星，邁出中國大陸星際探測的重要一步。但美國進行太空研究組織與網路上的反映不一，有些平實地轉發了相關消息並表達恭賀，另有些則質疑NASA被偷了技術，才讓中國登陸火星；還有人更酸言酸語地說，火星這個紅色星球不代表它該被「紅色中國」沾染共產主義，類似網民評論也引來大陸媒體的批評。
中國大陸完成登陸火星壯舉，成為第3個登陸火星的國家，受到全球矚目。美國太空總署(NASA)科學助理署長湯瑪斯．澤布臣以個人名義發佈推文，祝賀中國天問一號團隊成功完成降落任務，並期待中國航太團隊此舉能「為促進人類對這顆紅色星球的瞭解做出貢獻」。
《環球時報》指出，NASA這一相對低調的祝賀，也刺激到某些人的「玻璃心」。網民澤布臣推文下首則評論就質問NASA和澤布臣說，「NASA到底被中國偷了多少技術，才讓他們這次把事幹成了？」還有人表示，「這個星球是紅色的，不代表它就該被共產主義中國『玷污』。」
報導說，對類惡評被不少中外網友為他們補課，例如告訴他們蘇聯在美國登陸前幾個月也曾探測火星，「按照他們的邏輯，難道美國抄襲蘇聯了？」另有人指出，美國很多年前就開始制定法規，嚴密阻止中國獲得相關技術和資料，甚至調侃美國要有多無能，才能被中國這樣『偷技術』？」
報導也挖苦了全球知名媒體《紐約時報》的操作，認為該報「小氣到家了」，因為該報說「到目前為止，全球僅美國NASA對火星表面進行過探測」，意指中國登陸火星探測車還要數天之後才開始進行探測。
報導憤恨不平地表示，《紐時》在報導的導言對中美探測分別用了不一樣的英語措辭，「如果是不熟悉航太科技的人可能會覺得，中國本次著陸的行動和美國此前並不相同，有種『比不上』美國的感覺」。
《環時》的報導說，美媒只盯著「蝸角虛名」，把聰明才智全用在自吹自擂上。值得欣慰的是，還是有相當一部分的美國與其他國家網友，尤其是關注科技領域的人都對中國航太的這次里程碑式的成功表達了祝賀，誠如一位網友所說：「這是一個很大的星球，我們非常高興能迎來一些新鄰居」。
(中時新聞網)
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