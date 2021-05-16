新冠肺炎疫情嚴峻，百業苦哈哈，不過傳統市場的生意竟旺到不行。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情持續擴大，民眾減少外食機會，間接帶動傳統市場的買氣，攤商因禍得福，生意興隆，許多甚至提早完售打烊。「還以為到了過年過節！」台南市新營第一市場菜販直呼，明明是一般周末，人潮竟有如逢年過節。也有顧客驚呼，「只是晚一點上早市，想不到還沒9點，肉買不到，高麗菜也沒有，會不會太誇張？」

15日本土個案新增180例，16日再暴增206例。今日一早網友在臉書發文，指家附近賣場的罐頭、泡麵都被掃購一空；還有網友說，連菜市場的東西也幾乎被「清空」。

李姓菜販說，昨日來逛市場的人普普通通，有戴口罩的客人僅3成左右，但只過一天，疫情突然變更嚴重，使今日不僅人潮有如逢年過節地誇張，且很多來買菜的人，都不是看過的熟面孔；另外，最讓他欣慰的是，幾乎每個人都有乖乖戴上口罩。

更有肉販說，不到早上9點，煮婦煮夫們常買的五花肉、梅花肉，皆已全數賣光，他們還提早半小時打烊休息，且收工時肉攤上賣到只剩下香腸而已。

傳統市場人潮絡繹不絕，不僅菜攤、肉攤生意好，賣生水餃、生餛飩等麵食製品攤位，生意同樣旺到不行；有攤商說，雖然這些不像泡麵可以保存好幾個月，但民眾在家煮菜的機會變多，多少還是會買一些冰著存放。

黃姓家庭煮夫說，現在多個縣市都升到準三級防疫狀態，大家都很擔心到四級「封城」的地步，想多買一些糧食儲備「卡安心啦！」

(中時 )