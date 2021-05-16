桃園2茶藝館偷營業遭臨檢 警方要求立即停業 16:452021/05/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 茶藝館群聚染疫人心惶惶，桃園市警局16日上午11時許前往茶藝館複查，發現2處茶藝館私下開門營業。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 茶藝館群聚染疫人心惶惶，桃園市警局16日上午11時許前往茶藝館複查，發現2處茶藝館私下開門營業。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 茶藝館群聚染疫人心惶惶，桃園市警局16日上午11時許前往茶藝館複查，發現2處茶藝館私下開門營業，其中1家還已經有客人在內，員警立刻查察並製作臨檢紀錄表，載明相關違規事項，並請業者配合立即停業。 警方表示，為維護國人同胞健康安全，相關業者應遵守防疫規定，警方會持續加強執法力度，切勿抱有僥倖心態。 客人不上門 飯店、餐廳停業聲四起 疫情升溫 新竹縣公告業者均已停業 警不定時探訪查察 (中時 ) #茶藝館 #臨檢 #停業 #相關 #業者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄準三級防疫令再加嚴 夜市全面禁內用 13:012021/05/16 生活 宜縣視聽業者偷營業 開罰15000元 04:102021/05/16 地方新聞 55間戲院關閉 喜樂恐慘賠上千萬 04:102021/05/16 娛樂新聞 台北酒店妹哀嚎「1天少1萬」 吃老本或轉當「外送」求生存 15:502021/05/16 社會 茶室等3群聚與諾富特 同為英國病毒株 04:102021/05/16 焦點要聞 影／防疫繃緊神經 陳其邁對「曾有雙北活動史民眾」宣布5規範 12:462021/05/16 政治 竹苗升至準三級 八大行業暫打烊 04:102021/05/16 地方新聞 防疫升級 湖內警方稽查娛樂場所 10:292021/05/16 社會 心存僥倖營業 高雄警方函送10業者 13:182021/05/16 社會 不甩禁令假關門真營業 南市2娛樂場所函送裁罰 00:152021/05/16 社會 臺灣港務公司提升準第3級警戒 加強督導各項防疫作為 14:232021/05/16 生活 社會熱門新聞 夫妻搭北捷未戴好口罩 遭路人勸阻竟嗆：我下車等妳 - 社會 陳屍拉庫拉庫溪畔多日 台灣黑熊死因出爐 - 社會 台北酒店妹哀嚎「1天少1萬」 吃老本或轉當「外送」求生存 - 社會 網傳印度新冠變種病毒「滿地鳥屍」 真相曝光驚覺比疫情更嚴重 - 社會 記者訪萬華清潔伯 正義姐突怒吼「不要訪」 原因曝光超嚇人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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