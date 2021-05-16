茶藝館群聚染疫人心惶惶，桃園市警局16日上午11時許前往茶藝館複查，發現2處茶藝館私下開門營業。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

茶藝館群聚染疫人心惶惶，桃園市警局16日上午11時許前往茶藝館複查，發現2處茶藝館私下開門營業，其中1家還已經有客人在內，員警立刻查察並製作臨檢紀錄表，載明相關違規事項，並請業者配合立即停業。

警方表示，為維護國人同胞健康安全，相關業者應遵守防疫規定，警方會持續加強執法力度，切勿抱有僥倖心態。

(中時 )