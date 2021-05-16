高雄市政府海洋局持續關心疫情，副局長黃登福16日中午會同梓官區漁會總幹事張鈞華，共同巡查梓官蚵仔寮魚市場及魚貨直銷中心。包含請梓官區漁會加強防疫措施，管制封閉部分出入口，以利防疫管理措施執行等作為。

高雄市進入新冠肺炎準三級防疫準備，海洋局長張漢雄16日指出，梓官蚵仔寮魚市場是高雄市重要沿近海魚貨交易場域，市場承銷人及漁業從業人員眾多，且該魚市場為全國首獲國際HACCP（危害重要分析管制點）驗證之符合衛生安全場域，其防範疫情作為更具指標性意義。

且蚵仔寮魚貨直銷中心提供生鮮魚貨，近年來已成為北高雄市民採購魚產品的重要市集。為確保民眾安心採購水產品，海洋局暨梓官區漁會於新冠肺炎疫情期間均定期辦理場域清消，近日加強直銷中心消毒及宣導防疫作為，派人執行防疫舉牌宣導，管制入內人員須全程戴配戴口罩、量額溫、勿飲食，及保持社交距離。

同時，魚市場也會適時透過廣播，宣導防疫須知，並在入口處明顯張貼防疫須知，提醒民眾注意相關防範措施。海洋局籲請民眾共同對抗疫情，不可大意。

(中時 )