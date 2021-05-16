確診者足跡。（連江縣政府提供）

連江縣政府接獲中央流行疫情指揮中心通知，一名確診者5月11日搭機來馬，13日台馬輪夜航返台，連江縣疫情指揮中心已匡列密切接觸者8人進行居家隔離及採檢中，並已掌握確診者路徑，其所經過之旅館、餐廳、景點及大眾運輸目前均積極消毒中。

疫情指揮中心呼籲，與確診者路徑同時段重疊民眾進行自主健康管理，避免不必要的移動、活動或集會，無症狀者暫無需採檢、出現症狀應儘速就醫採檢，即使篩檢陰性，尚有潛伏期及偽陰性可能性，請避免出入公共場所。

據了解，該名確診者5月11日上午9時25分由松山搭機抵達南竿，陸續前往八八坑道、馬祖酒廠、馬祖天后宮等處觀覽，中午在神辳居婚宴會館用餐，晚餐在香賓餐飲店後入住聖托里尼民宿。

隔天上午搭乘馬祖之星至北竿繼續旅遊行程，中午回到南竿午餐後，再搭乘南北海運至北竿芹山播音站、芹山播音站芹壁村等，晚餐住宿台江大飯店。

13日上午至壁山、板里大宅遊覽，之後從台江大飯店步行到機場，在鴻星平飲餐廳午餐，下午至碼頭乘坐閩珠8號至南竿，至下午6時自由活動，晚餐在碼頭吃便當，晚間8時乘台馬輪到基隆。

(中時 )