今天在大聯盟場上道奇以7：0擊潰馬林魚，他們全場打出6支安打高效率奪下7分，目前以22勝17敗排在國聯西區第三，暫時落後給教士和巨人，而陣中王牌投手包爾(Trevor Bauer)也在這場比賽拿下勝投，他總共投了7局無失分，僅被敲出2支安打還外送10K，完美壓制對手，目前他拿下4勝2敗，自責分率是2.20，每局被上壘率是0.75，表現非常優秀。

10 Ks and a scoreless outing for @BauerOutage. 🔥 pic.twitter.com/7OSab1CvqW — MLB (@MLB) May 16, 2021

今天包爾全面壓制馬林魚打線，只讓對方的庫柏(Garrett Cooper)和喬丹哈洛威(Jordan Holloway)各擊出一支安打，接替的牛棚克里芬格(Garrett Cleavinger)、崔南(Blake Treinen)、喬凱利(Joe Kelly)也完美守住比賽最後兩局，今天投手群表現非常出色。另外打線部份更是獲勝功臣，而且安打分散的非常平均，其中泰勒(Chris Taylor)和彼得斯(DJ Peters)各貢獻2分打點表現最佳。

道奇本場比賽一直到第4局才展開攻勢，但一發不可收拾，全場都用安打累積分數，第4局泰勒選到保送讓隊友回本壘得到首分，路克斯(Gavin Lux)再敲出第2分，以2：0領先，到第5局孟西(Max Muncy)再與泰勒合力奪下2分，將比數擴大到4：0，最後在第8局彼得斯擊出一壘安打攻下第6分，貝茲(Mookie Betts)擊出中外野方向高飛犧牲打讓隊友回本壘拿下第7分。

而本場在道奇打線穩定加持下，包爾在毫無壓力情況下投球，順利拿下本季第4勝，目前的自責分率2.20甚至比生涯的3.82還要好上許多，包爾本季來到道奇表現也十分優異，但球隊表現不佳，在上一場他說道：「我很不爽，我最痛恨輸球，所以我當初才會選擇來這裡的。」「我們沒打出該有戰力，很憤怒，事實球季尚早，不用過度驚慌，但不可能一路躺著就拿到分區冠軍，我們必須每天出去打扁對手，而且要很習慣這麼做。」

(中時新聞網)