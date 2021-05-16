台北市萬華區茶藝館爆發群聚，附近民眾人心惶惶，北市府除了在聯合醫院中興院區和平院區及西園醫院設立快篩站外，14日也將在剝皮寮增設社區篩檢站。西園醫院今湧入大批民眾，平均要等4小時以上才有辦法篩檢。（趙雙傑攝）

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增207例COVID-19確定病例，分別為206例本土及1例境外移入，不少民眾人心惶惶，紛紛湧入篩檢站進行檢測。對此，前立委陳學聖認為，現在台灣需要全面普篩和普種疫苗的「雙普」政策，並呼籲政府趕快下定決心，因為民眾不能在忍受和等待不確定的明天。

陳學聖今在臉書上表示，台灣要靠「雙普」(全面普篩+普種疫苗)，他更指出，隨著疫情升溫，台北增設快篩站，前往篩檢民眾也大排長龍，「這不是壞事！但是嚴肅的問：快篩會篩到誰？」

陳學聖分析，說人的心理，面對確診，就如同被醫生宣佈罹癌，一開始內心一定會強力否認，除非拖到病症確鑿，才會慢慢學習接受，進行治療，所以真有疑似確診症狀的人，泰半都會先自行買藥或低調前往診所就醫，很難有人就會直接去快篩，「這不能怪誰，這就是人性！」因此目前的快篩，能篩到多少疑似確診的人，真的是個大問號！

陳學聖指出，如果不能推動全面普篩加普種疫苗的「雙普」政策，黑暗死角永遠會是死角，永遠照不到陽光，我們就必須反覆面對不斷重來的三級或更嚴格的防疫措施，「因為沒有斷根」，他也呼籲政府，面對十字路口的防疫抉擇，請趕快下定決心，民眾不能再被動忍受、等待不確定的明天。

網友們也留言回應，「重點是，我們缺乏疫苗啊，現有的疫苗不被信任不是嗎？」、「超前佈署，有疫苗接種是關鍵」、「為何政客不做？因為，可以一直搞下去，直到下一個選舉的勝利」。

(中時新聞網)