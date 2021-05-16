對於正義感強的人來說，一旦看見不公平或是仗勢欺人的情況，就會忍不住上前幫忙出氣，搜狐網命理專欄分享，獅子座、白羊座及射手座的人最正直，面對不公不義的事情總會路見不平，拔刀相助，天生做人超大氣。

▍1. 獅子座

獅子座氣場強大，正義感很強，他們骨子裡有著對於弱者的照顧心和同情心，因此很願意照顧比自己弱小的對象，天生就有路見不平，拔刀相助的個性。他們講話直接，一旦看見不公平或是仗勢欺人的情況，心裡就壓不下這股氣，常常上前幫忙出氣。

▍2. 白羊座

白羊座與獅子座一樣都有著暴躁的脾氣，他們的心思很簡單，個性直爽又仗義，尤其對於自己認可的家人朋友，更是毫無保留和心機，會盡心盡力保護身邊的人。但白羊座只適合和個性正直的人相處，否則很容易遭受壞人欺騙。

▍3. 射手座

射手座的人個性爽朗正直，不是一個會斤斤計較的星座，他們知道自己想過什麼樣的生活，更認為放過別人就是放過自己，因此只要做自己就足夠，可以活得輕鬆又快樂。對於射手來說，只要心裡面沒有太多執念，也就能少掉很多煩惱和爭執，因此他們脾氣好又大氣。

(中時新聞網)