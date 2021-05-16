宜蘭縣新增3本土，衛生局公布足跡，案1638因是最早匡列的對象之一，未在公布足跡之列。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

中央流行疫情指揮中心今天（16日）新增206例本土，其中宜蘭縣有3例，宜蘭縣政府隨後舉辦記者會，說明3名確診者的足跡，並且解釋新增3本土全與羅東鎮銀河遊藝場有關，宜蘭縣已完成1190人篩檢，累計16例確診，陽性率1.3％。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣新增三例是案1552、案1553、案1638，均為男性，案1552是2歲男童，是遊藝場女員工（案1209）友人妹妹的兒子；案1553是遊藝場的常客之一，他曾在5月6日前往該遊藝場，經通知篩檢後確診；案1638也是常客之一，但初篩陰性，昨出現症狀後篩檢確診。

衛生局也公布案1552、案1553足跡，案1552的家人曾在5月12日晚上帶他前去宜蘭市舊城北路188號的羊陶，案1553足跡較多，包括5月3至14日每日上午會前往羅東鎮7-11聖博門市、5月6日晚間6時30分至7時30分銀河遊藝場、5月7日晚間10時30分至11時30分福園小拜堂、5月10至15日上午8時30分至9時30分羅東壽園小拜堂、5月15日上午11時至中午12時羅東鎮7-11聖昌門市。

徐迺維強調，相關足跡地點都已經完成消毒，請民眾放心，但曾在同時段前往相關地點的民眾，要做自主健康監測，有不舒服或疑慮者可去篩檢。

徐迺維表示，除該遊藝場外，該棟大樓匡列採檢的民眾都是陰性，某國小一學童確診，班上同學與安親班同學均為陰性。

(中時 )