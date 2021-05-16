比起只能同甘不能共苦的酒肉朋友，即使不聯繫也能很親近的友誼才更真實！搜狐網命理專欄分享，金牛座、水瓶座及白羊座的人在交友方面總是很佛系，有事自然會聯繫關係親近的人，沒事的時候則不會主動聯絡，只會專注於自己的生活。

▍1. 金牛座

土象星座的金牛座性格內向慢熱，往往給人沉悶固執的印象，他們嘴巴不甜，對於朋友也以有事聯絡，沒事則各自獨立的模式相處，但其實他們內心很想和親近的人都搞好關係，對朋友也相當忠誠且關心，但是話總是到嘴邊又說不出口，個性相當悶騷。

▍2. 水瓶座

水瓶座的人很善於交朋友，但他們不喜歡跟熟悉的朋友黏在一起，更不愛阿諛奉承，他們通常會各忙各的，一旦有事就會呼之即到，絲毫不會因為長時間不聯繫而感到生疏。水瓶座非常重視自己的精神世界，因此對朋友的定義非常嚴格，認為最棒的友誼是「高山流水遇知音」，因此在他們看來，即使不聯繫也能很親近的朋友才是真正的朋友。

▍3. 白羊座

白羊座的人個性大剌剌，雖然說話直白，但是他們很珍惜朋友，他們對待朋友真誠友善，只不過他們不喜歡主動去維持關係。白羊座認為，既然對方沒有聯繫自己，就代表沒有發生什麼大事，只要雙方都保持著心裡有對方的默契就足夠，對他們來說，沒聯絡並非是疏遠，他們只是不想自作多情去打擾別人。

(中時新聞網)