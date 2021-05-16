國內新冠肺炎疫情大爆炸！高雄市長陳其邁也宣布高雄進入「準三級防疫警戒」，進入賣場、餐廳等公共場所，必須準確落實實聯制，但由於沒有統一標準，導致各地出現實聯制亂項，高市府正研發QRcode系統解決相關問題，預計近2日會正式上路。

雖然實聯制規定已經實施一段時間，但由於實聯規定並無統一標準，所以出現店家用紙筆登記，但字體不工整出現「鬼畫符」的問題，且有個資外硫疑慮，此外，有些場域同團入內必須人人登記，有些則是可以派員代表登記，並註記同行人數即可，實聯制不同調，引發種種亂象出現，讓民眾相當茫然。

陳其邁表示，為了解決實聯制的種種問題，高雄市有建立一套QR code線上實聯制系統，高市府也跟行政院開過會，決定整合一套全國系統一體適用，從行政中心、運動中心、市政府圖書館或攤商都可適用，否則不同的店家用不同的系統，每次都要輸入姓名、電話很麻煩。

陳其邁指出，這個系統已經完成壓力測試，接下來再進行環境測試，如果順利的話，大概這1、2天就會上線，民眾只要掃瞄就會自動上傳，因為手機上面也本來就有電話，只要最多2個動作就可以快速完成，如此實聯制才能夠真正落實。

由於疫情連環爆，雙北地區升為三級防疫警戒，引發國內民眾恐慌，各地賣場、超市出現搶購潮，陳其邁16日前往全聯、家樂福視察物資供給與防疫狀況，但目前物資大致齊全，並無物資缺乏的情況發生。

全聯高屏區處長翁銘義表示，近2天採買民眾確實增加，來客數大概多了1倍，目前在符合勞基法的情況下，已經加派人力，全力投入補貨，由於目前物資供應都還充足，因此並沒有限制民眾的採購商品數量。

(中時 )