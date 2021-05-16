疫情嚴峻，全球第三大工具機集團友嘉集團總裁朱志洋為確保雙北以外生產基地生產及出貨一切正常，展開防疫大作戰，今(16)日宣布，他以身作則，即日起至28日全面暫停會客，雙北員工彈性上班，也不與其他城市主管及員工互訪，一切以手機及網路視訊交流。

此外，友嘉集團雙北地區彈性上班兩週期間，如有感冒等症狀或身體不舒服者，請病假在家休息不上班，病假期間公司給付薪資。朱志洋也鼓勵員工要接種疫苗，共同建立台灣防護網。公司除全額補助外，將給予一天有薪假。若因接種疫苗有不當反應，一切醫療費用都將由公司承擔，而且治療期間給予有薪病假。

新冠肺炎確診病例持續攀升，友嘉集團總裁朱志洋發給友嘉集團員工及合作夥伴公開信表示，「我希望與大家一起營造一個確保自身安全，可以累積能量的環境。即日起至5月28日，我們得暫停會客。雙北區域與其他城市同仁及主管（含我本人）也不互訪，一切以手機及網路視訊交流。工具機、電梯、停車、建設機械、電動工具各現場程及服務人員，務必除喝水及飲食外，口罩不離口，並常用酒精擦手。公司已建立各單位網路群組，請主管們要隨時關新動態。」

朱志洋表示，友嘉集團雙北區域採強化管理，分流上班。5月17日至28日，雙北區同仁可採取彈性時間上班，避開上下班擁擠人潮，彈性上班時段授權各部門主管決定。倘若這兩週內如有感冒等症狀、身體不舒服者，也請員工請病假在家休息，不到公司上班。病假期間給付薪資。

友嘉集團新出爐防疫規定雙北公司餐廳每桌只坐一人，桃園、新竹、苗栗、台中、南投等其他城市餐時間不說話，透明隔板間隔位置進食。自主健康管理（含同住家人）每日早中晚三次檢查申報。

朱志洋表示，友嘉集團停止二人以上會議，改以手機或網路視訊。工作埸所每天消毒二次。任何人員如有任何與肺炎相關症狀，即停只上班進行篩檢。居住萬華區域人員請儘速主動篩檢。大環境不由我們，但起碼我們能讓自己遠離風險。

朱志洋強調，可能的話，即使我們都帶著口罩，視訊時也請記得給夥伴們一個微笑。全台灣正為防疫奮鬥中，與我們視訊的不只是我們的同事，更是與我們一起嚴以律己，為台灣奮鬥的夥伴。

朱志洋呼籲，友嘉集團主管及員工，一定要接種疫苗，這是共同建立台灣防護網積極的作為。公司除全額補助外，將給予一天有薪假。如果因接種疫苗有不當反應，一切醫療費用都將由公司承擔，且治療期間給予有薪病假。

朱志洋強調，台灣迄今仍是全世界最安全的國家，這樣的美好是我們所有人一起努力來的。只要我們堅持不懈，我們必將走出困境。天佑台灣，我們共同努力，早日渡過疫情衝擊。

(工商 )