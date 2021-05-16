國內疫情擴大，新竹市長林智堅16日下午提出4大防疫重點，包含醫療量能與防疫旅館整備、擴大暫停營業單位、防疫稽查落實、洽公防疫升級。17日起至6月8日前包括美術館、圖書館停館，夜市、假日花市自主停業；市府彈性上下班與洽公「身分證感應」進入。

林智堅今天下午召開防疫會議，他表示，此波疫情新竹市尚無確診個案，但竹市昨起已用「準3級防疫準備」超前部署，市府與基層醫院、診所保持緊密聯繫，確保醫療量能、篩檢量能充足，並以「擴大社區監測通報篩檢」為方向，請醫療院所針對疑似可能案例做篩檢。

文化局指出，將擴大暫停公立展演場館的開放，明日起至6月8日前，美術場館、博物館群、全市圖書館閉館，新竹市美術館、新竹241藝術空間、新竹鐵道藝術村、文化局藝廊、影像博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列、眷村博物館、玻璃工藝博物館、風livehouse、水道取水口展示館、六燃保溫基地、文化局演藝廳等暫停開放。

文化局表示，圖書館借書、還書功能到6月8日前皆暫停，如有相關問題，請逕洽各分館詢問。另外，新竹市殯儀館明起也取消公祭儀式至5月28日。

林智堅同時指出，包含動物園森林食堂、樹林頭夜市、假日市集、園藝協會、市農會均已暫停營業；南寮貝殼市集及南寮直銷中心2樓餐飲區明起也配合暫停營業。

市府同時也提高防疫等級，明天起一般民眾到各級單位洽公，須採身分證感應刷卡的實聯制；新竹市府各級員工，明起也採彈性上下班措施，分流上下班通勤人潮，避免尖峰時間大量人潮聚集。

另外，新竹市府各級單位也設立「戶外物流取件區」，包含外送、快遞等，降低人潮進入室內場所。

他強調，新竹市府昨日起已全面加強防疫稽查，民眾出入8大類場所務必佩戴口罩，勸導不聽將開罰，更特別呼籲民眾，非常時期凡外出務必全程戴口罩，避免不必要的移動、活動與聚會。

(中時 )