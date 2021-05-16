桃園市今天起進入疫情警戒標準準第三級，桃園市長鄭文燦指示休閒娛樂場所實際營業態樣採高標準認定，市府經濟發展局指出，娃娃機平常沒有人管理，沒有辦法落實實名制，加上屬於娛樂場所，因決定即日起到6月8日暫停營業。

經發局指出，為避免防疫出現破口，將依營業場所實際經營態樣採高標準認定休閒娛樂場所，如坊稱夾娃娃機店即日起要求暫停營業。目前全桃園有1068家夾娃娃店，將請警方陸續通知夾娃娃機店業者。

(中時 )