從嚴認定 桃園市1068家夾娃娃機店即日起暫停營業 16:532021/05/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市府經濟發展局指出，娃娃機平常沒有人管理，沒有辦法落實實名制，加上屬於娛樂場所，因決定即日起到6月8日暫停營業。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市今天起進入疫情警戒標準準第三級，桃園市長鄭文燦指示休閒娛樂場所實際營業態樣採高標準認定，市府經濟發展局指出，娃娃機平常沒有人管理，沒有辦法落實實名制，加上屬於娛樂場所，因決定即日起到6月8日暫停營業。 經發局指出，為避免防疫出現破口，將依營業場所實際經營態樣採高標準認定休閒娛樂場所，如坊稱夾娃娃機店即日起要求暫停營業。目前全桃園有1068家夾娃娃店，將請警方陸續通知夾娃娃機店業者。 疫情衝擊 部分飯店餐廳停止營業 改推外送、外帶 疫情急升溫 桃園告別式、公祭、公所報稅全暫停 (中時 ) #認定 #夾娃娃機店 #暫停營業 #即日起 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園2足體按摩店仍營業 稱不知規定遭函送 19:132021/05/16 社會 不甩禁令假關門真營業 南市2娛樂場所函送裁罰 00:152021/05/16 社會 疫情延燒 饒慶鈴宣布部分場館暫停營業、減收部分稅金 14:452021/05/16 生活 疫情燒 全台賣場爆搶購潮 04:102021/05/16 財經要聞 客人不上門 飯店、餐廳停業聲四起 04:102021/05/16 財經要聞 SOGO提高防疫規格 餐廳落實用餐實名制 03:182021/05/16 生活 新莊某連鎖早餐店員工疑確診 早餐店貼公告：配合政府規定消毒 13:252021/05/16 生活 萬華6門市＋蘆洲9門市暫停營業 台灣大哥大：北北基宜桃辦公室人員居家辦公 19:332021/05/16 財經 娃娃機零錢大盜 男子犯10起娃娃機兌幣機竊案 19:222021/05/16 社會 桃園警通知1068家夾娃娃機店停業 拉封鎖線成特殊景觀 19:192021/05/16 社會 茶室等3群聚與諾富特 同為英國病毒株 04:102021/05/16 焦點要聞 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 輔大進修部1學生確診 校方回應了 - 生活 彰化確診再增9例3群聚都和萬華有關 北彰1班級已停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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