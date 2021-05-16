彰化再爆增9例確診累計15例，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，3個群聚家庭都和萬華有關，彰化採檢場域超過25處以上，採檢接觸者300人，目前一半是陰性，對於無法確認接觸者，才用公布足跡的方式，來提醒民眾，這次採取一併公布的方式，提醒注意時間。
彰化縣衛生局公布確診個案公共場所活動史，如下：
5月8日18點21點，彰化市下午茶美食小館。
5月9日19點至21點，溪湖鎮的溪湖饕客燒烤火鍋。
10日18點至19點，田中鎮全聯福利中心。
10日19點至21點，埔心鄉埔心夜店燒烤。
12日5點至5點半，溪湖鎮溪湖果菜市場。
13日12點至12點半，福興鄉福樂佳大賣場。
14日8點至10點，鹿港鎮公所。
14日10點至10點10分，福興麥厝站至鹿港鼎泰興站員林客運。
14日10點57至11點24分，鹿港鎮公所站至彰化基督教醫院站彰化客運。
葉彥伯提醒，這時間內有去過這些場所，14天內出現症狀，身體不舒服，不侷限在呼吸道症狀，應該去就醫採檢，向醫師說出接觸史和旅遊史，並通報衛生局，方便早期相關防疫處置。
(中時 )
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