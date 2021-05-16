15日我國新增180個病例，16日新增206個病例，中央疫情指揮中心宣布雙北進入第三級警戒區。永豐投顧總經理李學詩表示，17日台股開盤勢必開低，將測試底部支撐力道，但此是台股的買點，建議投資人在悲觀時，保持理性，預計15,165點是官方的防守底線。

李學詩表示，台灣人民的素養來自自律及利他，對於衝擊社會的大事件，非官方系統存在高效的資訊傳遞及資源調度的網絡架構，這對事件的衝擊提供巨大的緩衝，也對社會復原的能力，提供了保障。

永豐投顧對台灣經濟基本面及台灣人民的素養充滿信心，籲投資人對台股無須恐慌，這是價值投資人的好機會，看好的五大理由如下。

第一、疫情對經濟影響層面不大，我國以外銷產業為主，受創較重產業為觀光，餐飲及百貨等內需產業，對經濟影響不大。

第二、台股籌碼已大幅清理過，11日到14日融資餘額大減394億元，本周最悲觀情況是出現融資斷頭，若國安基金宣示護盤，斷頭情況應不出現。

第三、技術面來看，12日中央疫情指揮中心一度宣布將進你入三級警戒，當時最大跌點為1,400點，指數來到1,5165點，此為投資者最恐慌時刻，本次投資人經過兩天假日的心情沉澱，且經歷12日由15,165點急拉733點至15,902點，預期本次投資人將較為理性。

第四、以評價而言台股正處半年線位置，本益比已快速修正至15倍，以今及明兩年企業獲利分別有40％及10％的預估來看，評價已偏低。

第五、台灣人民自律性及警覺性極高，相信疫情很快會下來，投資人無須恐慌。與印度相較，印度疫情嚴重，股市波段跌幅僅7.7％，台股超跌其實提供另一次布局良機，再者從2020年三月不理性殺盤可窺出，當初拋售股票者，只能對後續的行情興嘆，底部難以預測，但以前次15,165點可視為官方的防守底線。

整體而言，李學詩表示，此次疫情對於需求端之影響衝擊相當有限，只要疫情於未來兩周受控制，生產端不受影響，相信台股企業營運與獲利本質受本次疫情衝擊之幅度相當有限；建議投資人可以從長期投資之角度，率先選擇晶圓代工、IC設計、塑化、鋼鐵、金融等優質產業龍頭股，並搭配殖利率考量，擇機分批逢低布局。

(工商 )