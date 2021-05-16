蕭敬騰（老蕭）去年斥資3000萬打造頂級日本料理店「渡邉」，開業以來天天客滿、一位難求，由於近日疫情大爆發，雙北15日啟動第三級防疫，餐飲等服務業影響甚鉅，老蕭的經紀人Summer昨在社群轉發「渡邉」貼文，為了全力配合防疫政策，「渡邉」即日起停業到28日；記者初步推算，位於東區的「渡邉」，房租、人事成本加上每日基本營收，14天虧損超過300萬元。

老蕭目前雖在大陸忙工作，仍心繫台灣疫情，時刻關心即時新聞，他的經紀人Summer表示：「由於日本料理店是密閉空間，雖政府並未要求不得營業，但我們昨天中午自行決定暫停營業、緊急通知所有訂位取消，為了同事安全、客人的安全以及社會的安全，這時候不能考慮營業損失。」針對此次遇疫停業，老蕭與團隊已著手討論精緻便當外帶、外送服務等配套措施，希望和大家共體時艱，齊心抗疫。

此外，老蕭於全台共有八間店面的手搖飲「署茗職茶」， 由於店內均無設置座位區，目前營業暫無影響，唯因應防疫而縮短營業時間，並以配合外送為主，呼籲消費者多利用外送方式消費，盡可能不要出門，「署茗職茶」這幾天將繼續觀察消費者需求再做營運上的調整。老蕭雖人在對岸，仍遠端搖控親友及工作團隊注意安全，不斷提醒大家身邊必備抗菌相關商品，例如水神；老蕭表示，戴口罩、勤消毒、勤洗手是基本動作，他在大陸整個團隊也是隨身攜帶水神。

(中時 )