COVID-19疫情是否影響東京奧運還不知道，但是確實影響2022年世界杯足球賽，北韓因為疫情考量，決定不參與世足賽的資格賽。亞洲足球聯盟在周日的一份聲明說：「亞足聯在今天已經確認，朝鮮民主主義人民共和國(北韓)主動退出亞洲預選賽。」

美聯社報導，平壤方面確定不參與下個月在卡達舉行的2022年世足預選賽，雖然官方沒有給出正式理由，不過韓國媒體推測，這是對COVID-19的擔憂。

其實世足賽的預選已因疫情而拖延許久，原本打算在2019年11月開始的一系統亞洲預選賽，在年底就遇到了疫情而順延，現在為了減少複賽的時間，亞足聯決定，預選賽第二輪的所有小組賽集中舉行。

韓國將在6月3日至15日舉行H組的預選賽，地點在首爾以北的高陽市，有北韓、土庫曼斯、黎巴嫩和斯里蘭卡。

剩下3場比賽，北韓在H組資格賽中排名第4，與黎巴嫩、韓國的積分同為8分，落後土庫曼一名。只有小組的前2名才能晉級，有資格加入9月舉行的第三輪資格賽。

北韓主動退出後，也意味著同時不參與在中國大陸舉行的2023年亞洲杯足球賽，因為世界杯和亞洲杯的資格是結合在一起的。

北韓奧委會還於上個月表示，決定退出東京奧運會，以保護其運動員免受冠狀病毒感染。

(中時新聞網)