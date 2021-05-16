苗栗竹南海岸保安林地內有多種斯氏紫斑蝶的食草和蜜源，是重要繁殖地。（謝明俊攝）

新竹林管處推動4至6月竹南海岸林3條步道不除草運動。（謝明俊攝）

新竹林管處發動志工在竹南海岸林種植紫斑蝶食草及蜜源。（謝明俊攝）

苗栗竹南海岸林是國內唯一期氏紫斑蝶春季繁殖熱點，林內長有多種紫斑蝶重要食草及蜜源植物羊角藤等，為了減少紫斑蝶繁殖期間的人為干擾，新竹林管處推動林地內4至6月不除草，以營造紫斑蝶繁殖的友善環境。

苗栗竹南濱海第1311號保安林，自2004年被通報發現大量斯氏紫斑蝶蛹殼後，成為第一個被證實的斯氏紫斑蝶春季繁殖熱點，是西海岸生態綠網北段蝶類、專一食草與蜜源等指標物種的重要棲地。

新竹林管處為迎接今年北返的紫斑蝶，保留充足食草與蜜源，特與竹南鎮公所協調合作，推動在長青之森、親子之森、假日之森等3條步道，4月至6月不除草行動。

新竹林管處指出，台灣島內有4 種紫斑蝶，竹南濱海保安林棲地中紫斑蝶組成以斯氏紫斑蝶為主，攀附在保安林木上生長的「羊角藤」是斯氏紫斑蝶幼蟲的專一食草，除食草外，林內下層植被是主要蜜源，本處林地因而成為斯氏紫斑蝶二次遷移前的重要棲息地。

根據農委會研究，人為頻繁除草，會導致步道與林木間下層的食草及蜜源減少，已明顯影響紫斑蝶行為及群聚分布，並建議應減少繁殖季人為干擾、避免大面積除草，以保留食草及成蝶蜜源植物。

新竹林管處與特生中心、竹南鎮公所、在地社區及當地民眾進行意見溝通，今年首度促成推動三森步道 4月至6月不除草行動，以提供滿足紫斑蝶需求環境，讓這些嬌客有個安心繁衍的驛站。

新竹林管處也將於假日之森、親子之森及長青之森三個公園主要出入口設置告示牌週知民眾，並就現況食草及蜜源植物進行資源盤點外，也進行小花蔓澤蘭、槭葉牽牛等外來植物移除，及在孔隙地進行食草羊角藤與蜜源栽植工作。

(中時 )