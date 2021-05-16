國內疫情日益嚴重，除了雙北進入第三級警戒，今（16）日又新增207人確診，美國一名華裔醫師日前引述美國CDC報告，指出醫療口罩外再加一層布口罩，能減少9成以上的感染機會，對此八點檔女星吳婉君提出自己3點抗疫守則，正確的觀念被網友推爆：「外行說內行話」。

吳婉君16日透過社群網站表示，戴口罩的最高原則就是「將口罩正確戴好，遮住口鼻並貼合臉部」，針對該名華裔醫師戴兩層口罩的說法，她分析布面口罩並沒有任何抵抗病毒、細菌的功能，加戴的目的是加強一次性醫療級口罩與面部的貼合，如果能把用過的布口罩徹底清潔，多戴一層也無妨，但她個人沒有這樣做，「你只要能將一次性醫療級口罩，切切實實地戴在臉上，遮住口鼻，並保持社交安全距離，就是對自己最好的防疫措施。」吳婉君更強調，如果連一層醫療口罩都戴不好，「也不用假會戴兩層」，呼籲大家落實基本防疫守則。

除了正確配戴口罩，吳婉君也點出洗手的重要性，「用肥皂、洗手液確實洗手，比噴酒精或是乾洗手更有效防疫。」另外，她也建議網友最好隨身攜帶筆，因為現在很多地方都要實名制登記，假設自己有準備筆，就不用一直摸別人用過的筆，「除了筆，也不要東摸西摸」。

(中時新聞網)