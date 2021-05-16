回憶殺》曾是光鮮亮麗的女模羅妮威利森（Loni Willison），在和前夫離婚後，生活變得困頓，更成了街友，全身骯髒還穿著像破布一樣的衣服，完全失去當初金髮美女的漂亮模樣，讓外界都相當惋惜。

羅妮威利森曾是澳洲雜誌的封面女郎，擁有一頭金髮和健康膚色，還有姣好的健美身材，讓她在模特兒圈站穩腳步，擔任過《GlamFit》的封面女郎，她也經常在雜誌上傳授健身技巧，是好萊塢小有名氣的泳裝模特。

不過她在事業蒸蒸日上時，遇到大3歲的好萊塢男星傑瑞米傑克遜（Jeremy Jackson），童星出身的傑瑞米，因超夯美劇《海灘遊俠》人氣暴漲，工作機會不斷，不過長大後他不僅酗酒和私生活混亂，甚至染上毒癮，不過他認識同樣愛健身和衝浪的羅妮後，就很快相戀結果。

本來是演藝圈恩愛夫妻的兩人，結婚兩年便離婚，羅妮更控訴遭到男方家暴，她因此精神狀況相當不好，也離開演藝圈，2年後她卻被發現滿身髒汙變街友，門牙還掉光，本來光鮮亮麗美麗樣貌已不在，並在垃圾桶翻找食物，身邊還推著一輛裝滿物品的購物車。

羅妮威利森全身骯髒在街頭流浪。(圖／達志影像)

之後她接受英國《每日郵報》訪問，透露自己當初住在西好萊塢，一開始先在整形中心當助理，但因為精神問題被開除，之後她改當房地產經紀人，卻遭雇主拖欠工資，沒有經濟收入，讓她無法負擔房租和汽車貸款被逐出公寓，只能帶著行李箱和所有衣物走上街頭。

「我沒有工作後就踏上街頭，那是最適合生存的狀況」，而她也表示在洛杉磯生活其實不難，因為洛杉磯是個富裕的地方，大家很會丟棄東西，因此她很容易找到食物。

此外，路人也都會給錢吃飯，有時能得到20美元（約新台幣560元）、有時得到40美元（約新台幣1120元），她也可以買新鮮食物吃，甚至省下來買乾淨又保暖的衣服，因此生活都還過得去。

雖然也會遇到搶劫事件，但她保護自己的方式，就是把自己弄得很髒，這樣就不會有人性侵她或性騷擾她，她也說到過去遭家人虐待、電擊，導致她無法在一個地方久待，可是後來她獨自一人住，也讓人懷疑或許她有些許精神狀況。

但她也承認為了要彌補身心靈，有一段時間需要吸食甲基安非他命，讓自己的心情放鬆下來，而她已經沒有任何家人和朋友，她也認為沒有人了解她，即使如此，她也想要脫離街頭的生活。

羅妮威利森現在仍流浪街頭。(圖／達志影像)

不過她的友人曾試著帶她去旅館洗澡，並打算找戒毒專家幫她，但她後來還是回到街頭，至今仍做流浪漢，而她也習慣獨自在街上生活，反觀前夫現在是健身界的領導人物，住在大房子和朋友慶生，對比之下讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)