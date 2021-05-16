新冠肺炎疫情嚴峻，今天更是一口氣新增206例本土個案，花蓮地方法院提升防疫等級，即起至28日止，暫停從北北基及桃園地區獄所提解人犯，除具時效性、緊急性、必要性的案件外，則秉持防疫優先原則，彈性調整4地訴訟庭期。

花蓮地院今發新聞稿指出， 因應中央流行疫情指揮中心15日宣布即起28日止，提升台北市、新北市COVID-19疫情警戒至第三級，考量基隆市、桃園市與雙北地區為共同生活圈，避免人員流動，造成疫情防堵困難，將針對4地當事人或其他訴訟關係人，除具時效性、緊急性、必要性的案件外，秉持防疫優先原則，彈性調整庭期。

花蓮地院表示，請當事人或其他訴訟關係人注意改期或取消庭期的通知，院方除儘速以適當方式通知當事人或其他訴訟關係人外，也建議主動聯繫案件承辦股，避免有遺漏。

花蓮地院指出，針對強制執行案件，若有通知台北市、新北市、基隆市及桃園市地區的當事人或關係人到院者一律延後執行，即日起至28日止，亦會暫停至法務部矯正署所屬位於北、北、基及桃園地區的矯正機關提解人犯。

此外，若確有必要到院開庭、洽公者，請配合院方進行人流管制，進入前均需填寫「健康聲明及實聯制登記表」（紙本或掃描QR Code），並量測體溫、手部消毒、全程佩戴口罩。院方強調，相關防疫因應措施，也將依中央流行疫情指揮中心所發布疫情警戒訊息，隨時調整修正。

(中時 )