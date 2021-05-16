震驚！繼昨日新增180個本土確診病例，今(16日)再暴增206例再創新高，國內疫情炸鍋大失控，除了雙北地區防疫警戒升級至第三級，桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市也跟進「準三級」警戒。

殺到哪？鋼鐵人、航海王殺到斷頭！不知所措，賣永遠是對的！

滿手股票沒減碼的投資人開始擔憂了，先釐清一下持股內容，航運、鋼鐵、傳產就真的要擔憂，畢竟才剛剛跌而已，趕快拋趕快跑，5月9日筆者文章提示。現在北京終於出手打小孩了，陸鐵礦砂價格聞訊立馬暴跌 ，創下3月10日以來單日最大跌幅，鐵礦石價格漲太快，大陸出手抑制鐵礦石投機行為，立刻對價格飆漲產生降溫作用，那麼台灣鋼鐵、航運股沒跑的散戶下場是什麼呢？長榮、陽明、中鴻爆了，開始出現違約交割，散戶年輕人該想想股價打了26折的金麗科、36折的世芯、45折的祥碩便知自己未來的處境了。

抄底斷頭股成賺錢股 世芯 金麗科 祥碩 立積 國巨

台灣防疫模範生疫情失控了，讓台灣人信心崩潰，當然會衝擊明天的股市，但事實上，台灣經濟基本面真不會因為這樣的情勢就消失，逆境中需要的是冷靜喔。衝擊面最大的是消費、餐飲業，而工廠和產業早已有一套標準流程因應，影響還真有限。台灣第1季經濟成長率8.16%承受得起5月15日這個利空， 基本面確實不會這一兩天就突然消失，冷靜、危機入市、抄底半導體股，買台積電的時候到了(筆者先前文章曾寫到台積電跌至517~514元就是長線投資甜蜜點)，5月12日低點518元。

上一篇文章筆者寫到斷頭股成下一波賺錢股，點名世芯、金麗科、祥碩、立積，無懼5月12日崩跌1418點都逆勢上漲，原因無他，斷頭過後的籌碼塵埃落定，世芯從1000元跌至363.5元打了36折，金麗科從615元跌至162元打了26折，打了45折的祥碩從2140元跌至955元，打了58折的立積從688元跌至396.5元、打了6折的國巨從644元跌至393.5元，都是極具競爭力的好股，如今宛如兩克拉鑽石打對折出售，斷頭過後成危機入市的抄底賺錢股。

利空不會反應兩次 先抄底台積電IC晶片股

5月12日因國際股市與國內疫情大爆發，5/11跌652點、5/12一度爆跌1418點，台積電5月12日盤中殺到518元(跌停板是514元)，台積電在美國掛牌的TSMC ADR當然也重挫。台積電依舊是台灣護國神山，依舊是世界級公司，這次經過多重變數，現在站在起跑點，買入之後，一年之後再來看，危機入市做對了嗎？！

台股自17709點(筆者5月3日文章說要黑漆漆了，5月拋趕快跑)，迄今跌了2544點或14.4%，與費城半導體跌幅14.2%一樣，此時台灣疫情炸鍋亂成一團之際，費半指數5月14日大漲3%了，自5月12日低點2842拉上3006點收在2981點，正值此台灣投資人驚悚之際，台股的罩門「半導體」正絕處逢生了，市場的先行者正趁著這市場難得一見的巨大跌幅抄底。台積電依舊是老大，市值彎道超車阿里、特斯拉，故先抄底台灣IC晶片股，再抄底電動汽車股，這順序可不能亂！

結論：520行情有錢 IC晶片斷頭股抄底危機入市

5月15炸鍋的本土疫情，給了台股淬煉底部的機會，如同去年319低點8523點一般，外來利空的是通貨膨脹疑慮，回想去年3月在市場悲觀之際，抄底的人是大贏家，那麼這次投資人要怎麼選？是拋？還是危機入市？市場都是有人看好，有人看不好，多、空兩極，下好離手！

美國費城半導體指數，悄悄出現底部，正在回升當中，聰明的投資人暫時毋須把5月11日美股暴跌和VIX飊升，立刻視為反轉訊號，就在這些負面消息中的費城半導體指數卻開始揚升一度站回3006點。再者，多頭市場是緩漲急跌慣性，5月12日台股的突然重挫，反而是正面訊號。另外，美國政府對於通貨膨脹指數飆高可以忍耐的程度到哪裡？必須重視。

通貨膨脹失控近在眼前？有經濟學家提出，低通脹才是美國經濟進入惡性循環的源頭。若真，則此次通膨升溫，就是經濟重新適應的結果，未來將逐漸緩和了？！那麼美國費城半導體指數所代表的科技股再大跌機率已低甚至已出現底部，費半指數低點已經浮現了，已經見底了，該抄底買進了，未來應會走高。

台股的罩門是半導體，跌深斷頭過的IC晶片股，將隨著費半指數絕地大反攻，該勇敢抄底、危機入市！但是，大陸打擊鐵礦砂鋼價，鋼鐵人、航海王才剛剛跌，該拋該跑，別和政府對幹！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)